陸軍航空特戰指揮部則派員參與，吸引不少學子與家長詢問報名資訊、要求合影。（張妍溱攝）

陸軍航空特戰指揮部今年派員參與大學博覽會招生，成會場新亮點！不僅擁有健碩身材，也有高顏值成功收服了一票女學生的心，連男生對他們的高大帥氣外型都目不轉睛。陸軍航特部中士陳向榮說，全體官兵都要通過基本跳傘訓練，才能通過考驗。

擁逆天長腿身高185公分以上、秀氣白皙的臉蛋，航特部士兵紀璽安，是志願役，畢業於文化大學體育系，熱愛打籃球，原本想當體育老師卻因某次打球左腳受傷，選擇在義務役時期先受士官訓，結訓成為下士之後再簽下去成為志願役。

因受山地叢林特攻作戰訓練、特戰狙擊手訓練，還有高山及雪訓等，每次裝備都不同，穿上數位迷彩裝、包緊緊，士兵紀璽安說，叢林中須戴叢林帽、因叢林有樹枝圍上圍脖可保護臉部、還有手榴彈及彈袋等裝備。

畢業於陸軍專科學校機械系，特種作戰指揮部中士陳向榮「天菜顏值」帥得像韓星，一雙極具魅力的單眼皮鳳眼，「激帥梳油頭」，女孩直呼太帥了！超想戀愛。

中士陳向榮說，為因應各項作戰任務的需要，陸軍航空特戰指揮部，要求全體官兵都要通過基本傘訓，只要完成5次跳傘訓練，薪水就有專業加級，獲得1枚傘徽。

國防部今年於北中南大學博覽會中規畫「軍事校院專區」，包括國防大學、陸、海、空軍官校等軍事校院共同參展，軍校生在現場協助招生諮詢，陸軍航空特戰指揮部則派員參與，帥氣的迷彩服，吸引不少學子與家長關注，有人直呼「簽下去」，紛紛要求合影。