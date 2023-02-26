🤯 51 PTS (20/25 FGM) | 6 AST | 6 3PM@DevinBook WENT OFF for 51 PTS in just 3 quarters of play! pic.twitter.com/BWd4Vs6y15 — NBA (@NBA) December 1, 2022

NBA本季的得分爆炸，一口氣改寫了1961-62球季的得分紀錄，當年共有142次單場獨得40分的紀錄，其中62次是傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）一人貢獻。如今2022-23球季還未打完，已經創下145次單場獨得40分紀錄，成為史上個人飆分最猛的球季。

單是25日就有好幾人飆破40分，包括尼克蘭道爾（Julius Randle）對巫師的46分，勇士克雷湯普生（Klay Thompson）對火箭的42分，國王福克斯（De'Aaron Fox）對快艇的42分，國王蒙克（Malik Monk）對快艇的45分，快艇里歐納德（Kawhi Leonard）對國王的44分。更誇張的是國王對快艇之戰，兩度延長之後狂打了176比175。

當年如果扣掉張伯倫一人62次飆破40分的貢獻（他場均50.4分），其實聯盟其餘球員的飆分能力並不突出。本季的領先者是獨行俠東契奇（Luka Doncic）、公鹿隊阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、拓荒者利拉德（Damian Lillard），3人都累積11次飆破40分，本季全聯盟總共49位球員拿過40分，宛如洪水氾濫。

場均超過20分的球員，1961-62球季共有12人，上個球季有27人，本季目前多達41人，每支球隊分配1人都還有剩。太陽隊戴文布克（Devin Booker）季初對戰公牛時砍了51分，出手25次命中20球（外線7投6中），而且他只打了31分鐘。美媒《The Athletic》今年初的專欄也驚嘆，是不是該有人出來締造單場82分了？