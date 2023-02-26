陳信愷帶點憂鬱氣息，是粉絲心中的白馬王子。（LiTV、星越娛樂提供）

陳信愷（右）和同門師弟KK感情很好。（LiTV、星越娛樂提供）

「原子少年」前火星成員陳信愷，帥氣外型又帶點憂鬱神情，自出道就是粉絲心中的憂鬱白馬王子，他聊到理想型時笑說：「靠相處的感覺！然後我第一眼是看腿…我有點腿控哩！」同時他也加碼爆料交往過的四任對象都幾乎是姐姐，「姐姐啊…姐姐最棒！我歷任也是姐姐！只有一個跟我同年，其他都是姐姐。」

被問為何分手？陳信愷笑說可能跟自己是句點王有關，「我現在一直努力改善中，學些好笑的東西，變幽默一點，不然人家跟我講話，我就這樣…『呵！呵！』很冷的回人家」，他說日後遇到心儀的女生，也不會排斥戀愛，抱持順其自然的態度。

陳信愷雖然最終沒有跟著團體出道，但還是和大家保持好感情，除了同門師弟令宇辰（原名：KK洪禹翔）外，他與火星（現團名：FEniX）每位成員都保持聯絡；回憶起那段日子，陳信愷最欣賞的就是OZONE周子翔，「我覺得他很有魅力！他可以用表情或眼神去抓住一個人，之前錄影時碰過，我都會對他說『你眼神很殺！好電喔！』。」

希望未來能朝戲劇發展的陳信愷，認為演員以眼睛演戲是基本功，因此有空便看鏡子，練習用眼神催出不同等級的電力，「我都覺得自己做到了，可是真的在鏡頭前時，我再看回放畫面，好像又是另外一回事…，我還在持續調整當中，我的眼睛很容易無神，然後我要用力時又很像在瞪人，真的練很久，我覺得頗難的！」

陳信愷將於4月底入伍，他比賽後朝想多元化發展，不僅投入戲劇《扳手阿發》拍攝，還接下網路綜藝節目助理主持工作，收到兵單的他，表示會盡快把手上工作進行收尾，不造成劇組影響，同時也調整好心情，希望用最佳狀態去當兵，讓喜愛他的粉絲與家人對他放心。