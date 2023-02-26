台中后里泰安賞櫻遊客26日暴增，逾1.2萬人次造訪。（陳淑娥攝）

台中后里泰安賞櫻遊客26日暴增，逾1.2萬人次造訪。（陳淑娥攝）

后里中社觀光花市遊客如織，鬱金香美景盡收眼底。（陳淑娥攝）

后里中社觀光花市遊客如織，鬱金香美景盡收眼底。（陳淑娥攝）

今年228連假長達4天，台中后里泰安賞櫻遊客26日暴增，逾1.2萬人次造訪，破開幕以來單日紀錄，相當熱鬧。不過，由於泰安櫻花迎賓犬「Ａ弟」，2年前當天使去了，不知情遊客特地帶家中毛孩來找好朋友，得知消息後，相當感傷！

泰安派出所所長張智賢表示，228連假第2天是周日，加上天氣晴朗，許多民眾紛紛出遊，安眉路賞櫻大道人滿為患，湧入1.2萬人次，爭睹八重櫻美景，破開幕以來單日紀錄，4天預估可達4、5萬人次，周邊攤販更是樂得開心。

另外，前兩年受疫情影響，泰安櫻花季縮小規模舉辦，遊客相對減少，今年疫情趨緩，遊客帶家中毛小孩，特地來找警所櫻花迎賓犬「A弟」，一問才知道牠當天使已經2年了，顯得有點感傷。

泰安櫻花季人潮如織，鄰近中社觀光花市也受惠，業者賴啟文指出，平常假日遊客約3、4000人，今高達6000多人入園欣賞美麗的鬱金香，比農曆春節的遊客還多，後續還有兩天連假，歡迎攜家帶眷到花市大飽眼福。