國民黨回應，蔡培慧陣營也有類似情形，經瞭解指很多廣告或通知單派發都會一起送，奉勸民進黨不要再抹黑造謠。（國民黨提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣立委補選倒數，民進黨南投黨部主委蔡銘軒、南投縣議員沈夙崢26日開記者會，指控疑似有鄰長發放選舉公報時，挾帶林明溱攻擊蔡培慧的文宣，痛斥透過選務系統抹黑「非常垃圾」。國民黨反控對方抹黑造謠。南投縣選委會強調，每次都會要求選務人員務必保持行政中立，將調查影片中的人事物釐清。

沈夙崢指出，他們收到支持者提供影片，畫面中疑為鄰長的婦人，到大樓信箱發放選舉公報，卻挾帶林明溱攻擊蔡培慧的文宣，他們收到並看到影片時十分震驚，痛斥對手透過選務系統抹黑「非常垃圾」。

國民黨文傳會副主委林家興說，他們觀察到蔡培慧的文宣也跟著疫苗接種通知、選舉公報等一起送，經瞭解是地方派送過程中，無論廣告、政府文宣或通知單等很多會一起送，民眾將這些從信箱拿出來的過程中，誤以為是夾送。奉勸民進黨不要再抹黑、造謠，抹黑已經沒有公信力，林明溱已針對比較嚴重的幾項指控提告，捍衛自身清白。

南投縣選委會表示，每次選舉都會要求選務人員務必保持行政中立，發送選舉公報和投票通知單時，絕對禁止夾帶任何候選人的文宣品。將調查影片中的人事物釐清。