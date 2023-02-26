桃園市近日接連推出領先全台的好政策，尤其在教育方面的內容，更讓其他縣市紛紛跟進。桃園市長張善政近日跑完行程後，突襲教育局慰勞加班同仁，把以身作則、同樣加班中的教育局長劉仲成給嚇了一跳，直喊「市長，微服出巡喔！」

張善政今（26）日在臉書分享一段日前拍攝的影片，提到教育局近日提出國中小學營養午餐免費、代理教師全聘期、幼兒園助學金等，都是很好的政策，剛在外跑完行程回到市府的他，決定前往突襲，結果發現真的有許多同仁仍在加班中，忍不住驚呼「還這麼多人留著」。

「我們端出好東西就是有代價，謝謝大家。」搭電梯前往教育局時，張善政好奇表示「不知道他們吃晚餐沒有，我也還沒吃」，有幕僚開玩笑稱「等一下可以叫局長贊助宵夜」，結果張馬上「蛤」了一聲，說「希望他們不要忙到吃宵夜的時間」；隨後在慰勞同仁的過程中，張聽聞有團隊近日為了政策都待到比較晚，也立刻說「對不起，累到了吼」，讓網友們全都被他無意識地瞬間回話給感動。

張善政強調，教育局同仁辛苦的付出，帶來了偉大的改變，讓桃園的孩子們能夠享受更好的學習環境，也讓我們的未來更有盼望，「教育政見重要的幕後推手，你們的努力值得被看見，感謝所有同仁努力，因為你們，桃園的小孩很幸福！」