企業排球18年聯賽26日第一戰由屏東台電對上連莊，雙方都想於本場比下對手成為男子組例行賽龍頭，在苦戰4局後，連莊以25比22、21比25、25比23及25比22險勝躍居男子組積分龍頭，也讓屏東台電嚐到本季首次連敗的苦澀滋味。

首局屏東台電便靠著戴儒謙敏銳的攔網嗅覺阻擋住Bryan的直線重扣，但連莊卻越戰越強！靠著汪秉勳、劉鴻敏以及沈建欽築起的前排高牆屢次阻擋屏東台電的攻勢，拉出一波5比0的小高潮，但屏東台電卻未被打亂節奏，反倒是加強前排強度與連莊開啟高張力拉鋸戰，但仍擋不住勢不可擋的Bryan，最後Bryan連取3分助連莊拿下第一局。

第二局屏東台電靠著前排黃正良、蔡沛彰及詹旻翰築出堅不可摧的防線，屢次令連莊的猛烈砲火消失殆盡，屏東台電一度取得7分的領先優勢，但連莊尚未放棄，一路靠著劉鴻杰攻防一體的驚人表現追到僅剩1分差！但最終屏東台電許紋誠送出一記帥氣的再見Ace球，助隊扳回一城。

第三局屏東台電仍舊靠著優異的防守取得領先優勢，但局中賽場突然風雲變色，連莊進攻端靠著劉鴻杰及防守端靠著汪秉勳的優異表現反超比分，並靠著「nono 」盧清銓和Bryan的進攻連線，助連莊取得5分領先優勢，可是局末又再次翻轉戰局！連莊突然陷入亂流，讓屏東台電抓到機會扳平比數，關鍵時刻連莊即時甦醒，靠著Bryan暴力強扣率先聽牌！

第四局雙方進入拉鋸大戰互不相讓，局中連莊「最強雙胞胎」劉鴻杰、劉鴻敏誓死捍衛前排，讓屏東台電進攻綁手綁腳無法發揮，但此時屏東台電甘明修跳出來擔任奇兵，多次強扣得手成全場焦點，讓連莊僅剩下2分領先，關鍵時刻又是Bryan再次跳出來強扣結束比賽。