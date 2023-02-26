流行歌手女神卡卡（Lady Gaga）是個養了3隻狗的狗奴，2隻愛犬曾在2021年遭到綁架，擔心愛犬的卡卡隨即在IG上發出50萬美元（約台幣1537萬）的懸賞令，雖然愛犬有平安被送回，但事隔2年，這位歸還者出面控訴卡卡未履行獎勵，竟像她索賠3倍賠償。

2021年2月，女神卡卡因出外拍戲委託萊恩費雪（Ryan Fischer）幫忙照顧愛犬，遛狗途中卻遭一群歹徒劫走，並持槍射擊萊恩腹部，所幸送醫後並無大礙，但心繫愛犬的卡卡，就在IG上公告台幣1537萬元的獎賞，希望盡快找回愛犬。

2天後，一名女子表示在家中「撿到」，並將愛犬平安歸還，未料檢方發現歸還的女子也是共犯之一，於是被判處2年緩刑，而主嫌詹姆斯霍華德傑克遜（James Howard Jackson）則因開槍被判刑21年。

不過事發至今已2年，這位歸還的女子怒控卡卡未兌現台幣1537萬元的賞金，表示當初卡卡稱「無條件獎勵」，認為即便是犯罪者也應拿到錢。此外，這位女子更向法院控訴，以發布誤導性獎勵的罪名，要求卡卡應該賠她150萬美金（約台幣4613萬），讓許多人看了也覺得荒謬。