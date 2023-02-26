58歲方姓山友今在太魯閣錐麓古道1至2公里處不慎滑落邊波，經救難人員下切與用空拍機空偵後，在邊坡下100米處發現人，但已失去呼吸心跳，目前正嘗試救援中。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一行15人登山隊伍228連假期間攀登能高越嶺古道，其中一名49歲嚴姓女山友今在花蓮縣秀林鄉五甲崩山附近稜線上不慎墜落，生死未明，救難人員已前往救援；另，太魯閣錐麓古道今也發生墜谷案件，58歲方姓山友於步道1至2公里處不慎滑落邊波，經救難人員下切至100米處後，發現人已失去呼吸心跳，目前正嘗試救援中。

攀登能高越嶺古道的一行15人，24日自南投屯原登山口入，預計今天下山，嚴女今上午在五甲崩山附近稜線，不慎失足墜落，領隊雖嘗試下切邊坡找人，但現場地勢陡峭，具危險性，便折返且撥打119報案。

花蓮縣消防局獲報後，隨即集結人員上山救援，該登山領隊則是先帶其他團員下山，並與救難人員約定在天長隧道會合，碰面後將一同前往事故現場救援傷者。

另，一行5人今到太魯閣錐麓古道健行，不過方男中午卻在步道1至2公里處滑落邊坡，且深度不明，同行友人趕緊呼喊其名卻未獲得回應，便趕緊報案請求救援。

消防局獲報後趕進派員前往救援，第一梯次人員已在下午2時40分抵達事故現場，下切搜索，並利用空拍機空偵找人，下午3時終於在邊坡100米深之處找到人，但已失去呼吸心跳，目前正嘗試救援。