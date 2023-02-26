白安25日在高雄舉辦「沒有人寫歌給你過吧」新歌巡迴演唱會。（相信音樂提供）

白安相隔四年再來高雄開唱很開心。（相信音樂提供）

白安相隔四年再來高雄開唱很開心。（相信音樂提供）

白安25日在高雄舉辦《沒有人寫歌給你過吧ALL ABOUT YOU》演唱會，一開場就選唱新專輯裡的〈不夠特別的我不要〉，搖滾新曲瞬間帶嗨現場氛氛，接著她演唱〈剛好〉、〈你忙你的我忙我的〉後，熱情地向歌迷問候：「我今天來的路上想了一下，上次來高雄開演唱會是4年，但我沒感覺那麼久，因為偶爾會來高雄演出，這次很難得是帶了新專輯又回來高雄，所以我今天很開心，又可以看到大家。」

白安提及有歌迷私訊她，向她透露自己戀愛了，可不可以把〈剛好〉這首歌送給她，白安遲遲未回覆，她特別在演唱會解釋：「因為這首不適合送給你現在對象，可能不是祝福。」也透露原本這首歌是想寫給女生，意外收到很多男生的反饋。

她在台北場演唱〈多想隨遇而安〉時落淚而未能好好唱完，在高雄場演唱前先說：「我重新挑戰，但我怎麼還沒唱，鼻子就酸了。」這回她忍住情緒，在幾乎要唱完時，還是因為哽咽未能唱完整首歌，台下歌迷大喊：「我最喜歡妳」，給予白安最安定的勇氣。

此外，白安也展現她多元才華，為演唱會〈半調子人生〉歌曲的視訊，親手繪製插畫，看過演唱會歌迷都相當喜歡，敲碗留言希望能推出週邊商品，因此宣布新增了「畫一隻雞 手繪插畫口袋T-shirt」、「多想隨遇而安 手繪插畫T-shirt」、「大智若魚 手繪插畫壓克力鑰匙圈」、「All About You 白安表情包寫真護貝卡」4項演唱會週邊商品，以及首張創作專輯《麥田捕手》限定版白膠、第四張創作專輯《沒有人寫歌給你過吧》限定版白膠，讓歌迷珍藏。

白安也和歌迷分享好消息，新書《安好誌》親簽版已全部完售，預購首日也攻佔博客來網路書店全館即時排行榜第一名，3月5日下午2點於台北誠品R79第四廣場（中山地下街）舉辦新書分享暨媒體發布會。「沒有人寫歌給你過吧」新歌巡迴演唱會3月18日將到台中舉辦。