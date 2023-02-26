苗栗市公所辦理廚餘示範農場，市公所宣布即日起到3月10日受理報名。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

體驗享有開心農場，還可以當農夫！苗栗市公所辦理廚餘示範農場，今年邁入第20年，市公所宣布即日起到3月10日受理報名，1戶限1個名額，共有310個單位給民眾免費耕種，3月19日上午10點在苗栗市玉華社區活動中心公開抽籤。

苗栗市公所2004年起配合廚餘回收計畫，辦理廚餘示範農場，供應廚餘製成的培養土，免費提供市民認養栽植蔬菜，栽種產出的蔬菜水果，也全部歸認養人所有，因此民眾不僅享受田園之樂，還能吃到自己種的蔬果，長年下來廣受市民好評，每年開放報名都擠滿人。

苗栗市公所指出，今年開放310個單位供免費耕種，每個單位約2坪面積，其中A區在維新里客家文物館旁規畫90個單位；B區在維新里20鄰懷安22號環市道路旁170個單位；C區在玉清里復興路4段185號旁50個單位。

示範廚餘農場認養報名，即日起到3月10日上班時間受理報名，每1戶僅限登記1名，受委託人也只能接受1戶委託辦理，抽籤前也需要查驗戶口名簿正本，3月19日上午10點採A、B、C區分開抽籤，不得要求重抽，抽中位置號碼立即登記中籤表格，填入姓名確認，當天唱名3次未到者取消資格。

市公所指出，開放耕作2周內，如仍未進場種植，或期間違反禁用化學農藥規定，取消使用資格，公所通知備取A區3單位、B區5單位、C區3單位依序遞補資格，不得異議。