香港特區政府財經事務及庫務局局長許正26日表示，香港交易所3月將修改主機板上市規則，允許無收入、無獲利的科技公司來香港上市，這有助於香港在金融方面與粵港澳大灣區聯通。

根據央視引述許正宇表示，至今有600個私募基金來香港註冊，香港特區政府將向私募基金提供稅務安排及資助計畫，以便讓相關基金更容易便捷的進入大灣區。他說，私募基金要進入大灣區，需要法律、會計等方面的服務支持，這可以推動香港相關專業服務的發展。