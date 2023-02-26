《角頭》影集封街拍攝被控擾民。（摘自爆料公社、張威縯臉書）

《角頭》影集監製張威縯臉書Po出封街拍攝情景。（摘自張威縯臉書）

由蔡振南、高捷、王識賢、鄭人碩、王陽明等人主演的《角頭》影集版正緊鑼密鼓拍攝中，日前才在迪化街進行封街拍攝大場面戲碼，26日凌晨4點又在松江路16巷口封街拍攝，被附近住戶氣得報警檢舉有大批黑衣人聚集喧嘩，警方獲報到場勸導；《角頭》劇組解釋已有按規定申請路權及放置拍攝告示，但半夜吵鬧擾民確實有錯「深感抱歉」。

附近住戶今也Po上爆料公社「不知道哪部片在新生北路、松江路一帶拍片？我知道你們有申請，有封路，但是現在已經4點了，一直吵鬧，要不要給附近住戶睡覺啊？」

對此，《角頭》劇組回覆，「首先對於昨晚劇組封街拍攝區段上，影響到附近的居民安寧，深感抱歉 ，昨天晚間角頭影集的封街拍攝，除了有向主管機關正式申請封街，亦已於2周前始，在相關路段陳設告示牌公告，但確實在夜深人靜時拍攝，且劇組龐大，有收到協拍單位對於現場聲量需控制的提醒與協調後，劇組已盡力改善，對於驚擾到附近的居民的安寧，劇組再次致上最深的歉意」。

監製兼出品人張威縯金也無奈地在臉書發文：「我們又被駡了！誰都不想大冷天熬夜不睡覺在認真工作，當然很對不起附近的居民朋友，我們還是得繼續努力工作賺錢，謝謝你們的容忍！再給我們一些時間、機會！《角頭》影集一堆工作人員都流著鼻涕吹著冷風工作著，所以我們不是故意的！我們也想當在家裏被吵到的人，而不是吵到別人的人！」