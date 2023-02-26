宜蘭監獄成為另類打卡點，展出收容人維妙維肖的稻草裝置藝術作品。（宜蘭監獄提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

收容人製作的稻草藝術作品一字排開，展示在進入監獄的側車道和接見室旁的廣場。（宜蘭監獄提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

收容人製作的稻草藝術作品一字排開，展示在進入監獄的側車道和接見室旁的廣場。（宜蘭監獄提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

收容人製作的稻草藝術作品一字排開，展示在進入監獄的側車道和接見室旁的廣場。（宜蘭監獄提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭監獄成為另類打卡點，展出收容人維妙維肖的稻草裝置藝術作品，一改外界對於高牆外冷、森嚴且神祕的刻板印象；即日起至3月6日，於監獄接見室旁的廣場，32件作品一字排開供遊客拍照打卡、欣賞工藝巧思；藉以期盼收容人能贏得家庭、社會的支持與接納。

位於宜蘭縣三星鄉的宜蘭監獄，結合在地農作特色，回收利用三星蔥田畦間，具保濕及通風功能的稻草捲，製成多元主題的稻草裝置藝術，以響應法務部矯正署所舉辦的「稻草裝置藝術比賽」；該比賽今已邁入第4年，充分展現收容人的創意與活力，同時提時矯正機關的正面形象。

宜蘭監獄打破外界對於高牆冰冷、森嚴且神祕的刻板印象，搭228連假旅遊潮，即日起至3月6日，將收容人製作的稻草藝術作品一字排開，展示在進入監獄的側車道和接見室旁的廣場；希望透過此次展覽活動，讓民眾近距離打卡，除達到敦親睦鄰，也期盼藉由收容人的工藝巧思，贏得家庭及社會的支持與接納。

每件作品由12名具有才藝的收容人，花了3個月的時間製作，以5.5尺乘7尺為基座、限高2公尺，做出令人嘆為觀止的作品；其中，今年度的優勝作品「西遊尋根」格外吸睛，每個細節都做的很到位，還添加與民眾互動的小巧思，在取經背景音樂的環繞下，使人能身歷其境。

去年度的優勝作品「帝君佑台灣」則祈求關公護佑，過五關斬六將，終能戰勝新冠病毒，迎來疫後新希望。此外，還有眾多獲獎作品，有「齊天大聖闖天宮」、「魚尾獅」、「五路財神佑亨通」、「祥獅獻瑞」及「金蟾招財」等，隱藏各式各樣編織技藝，令人大飽眼福，歡迎民眾前往觀賞，選出自己心中的第一名作品。