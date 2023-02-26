台東市建農里垃圾掩埋場今天凌晨發生火警，消防人員及怪手全力搶救。（莊哲權攝）

台東市建農里垃圾掩埋場今天凌晨發生火警，消防人員及怪手全力搶救。（莊哲權攝）

台東市建農里垃圾掩埋場今天凌晨發生火警，濃煙數公里外可見。（莊哲權攝）

台東市建農里垃圾掩埋場今天凌晨發生火警，公路煙霧瀰漫。（莊哲權攝）

台東市建農里垃圾掩埋場今天凌晨發生火警，在強大的風勢助長大，火勢持續延燒，熊熊野火燎原，位於下風處的建農里居民飽受煙塵及臭味之苦，建議安排住處，但因適逢228連假，飯店都客滿，建農里里長林金寶與縣府及市公所協商，希望找到適合安置的地點。

台東市垃圾掩埋今日凌晨1時許不明原因起火燃燒，由於都是易燃物，加上風勢強勁，熊熊烈火燒不盡，在夜裡染紅天空，白天大量濃煙數公里外可見，由於燃燒範圍太大，消防員灌水效果不大，改由市公所調派砂石車到利嘉溪載砂土覆蓋、滅火。

「不知道還有燒多久」，建農里里長林金寶 說，煙灰四處飄散，最苦的是位於下風處的居民，家家戶戶都蒙上一層灰，部分里民反映，煙太大，家裡住不下去，一些有呼吸道疾病的老人也無法處理，希望協助安置。但是適逢228連假，飯店都已客滿，已經請縣府及市公所幫忙尋找適合的安置地點。

縣長饒慶鈴獲報後，指示消防局全力搶灌救，因為風勢助長濃煙擴散，也請行經車輛注意安全；台東市長陳銘風多次到現場了解滅火現況時表示，已向衛生局調用N95口罩、發放周邊居民，但住宿安置仍必須想辦法；另外，議員陳政宗也到場捐贈1批口罩。

現場打火兄弟整夜不眠不休滅火，附近分隊也都全力支援，大家都累癱，知本分隊長陳振文說，上次掩埋火警打了1星期，這次用砂土覆蓋，應該會比較快，希望下場大雨，會比較好處理。

台東縣消防局表示，火勢燃燒面積約4公頃，現場有9車、將近30名消防、義消弟兄投入滅火，分成兩區24小時輪班方式、全力滅火，上午透過怪手挖掘、覆土、消防員澆水逐步滅火，部分區域已經控制，但要完全撲滅還必須一段時間。