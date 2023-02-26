228四天連假起跑，昨第一天嘉義各家雞肉飯、觀光夜市已被大量觀光客擠爆，人多到看不見馬路，火雞肉飯的店前更是排滿想要用餐的民眾，驚人景象讓當地人驚呼「四天的屠火雞又要來了」、「火雞末日又要上演」、「晚上到了快10點了，人潮還塞爆中」。

嘉義火雞肉飯店家也被觀光客排爆。(翻攝自「綠豆嘉義人」FB)

臉書粉專「綠豆嘉義人」昨天貼出嘉義火雞肉餐廳前的排隊人潮，以及晚上嘉義文化路夜市、朴子夜市擠得水洩不通的照片，表示連假第一天嘉義各家雞肉飯又來不及殺雞了，從照片看到，排隊吃火雞肉飯的人龍排到馬路上，且不只一家大排長龍。

到了晚上，換成夜市塞爆，不只嘉義市文化路夜市人潮擠得水洩不通，幾乎前胸貼後背，連嘉義縣朴子夜市人潮不輸也嘉義市，同樣人潮多到看不見盡頭。

連嘉義縣朴子夜市，連假也是人潮滿滿。(翻攝自「綠豆嘉義人」FB)

對於嘉義湧入大批觀光客，在地人紛紛對火雞默哀「雞很怕連假到來」、「多一天連假就要多殺100隻火雞」、「火雞又要被團滅了」、「火雞不想投胎到嘉義」，還有網友看到夜市的人潮嚇壞「在地人都不敢靠近」、「剛回來都是人」、「太恐怖了，擔心的是疫情確診人數會不會往上飆升」。