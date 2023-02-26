警消獲報目前已派員前往處理，初步了解沒有人員受傷，正在排除事故當中。（翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真）

台61線西濱快速道路彰化南下170.2k處，今天下午發生拖板車自撞分隔島意外，拖板車上的大型鋼材散落一地，幾乎佔據全線車道，僅剩下一小縫可以通過，警消獲報目前已派員前往處理，初步了解沒有人員受傷，正在排除事故當中。

今天下午3點20分左右，台61線西濱快速道路彰化線西洋厝段，170.2公里處，一輛大型拖板車疑似失控打滑自撞分隔島，車頭180度迴轉，車後斗載的大型鋼材散落一地，警消獲報抵達現場，目前正積極排除中，至於詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

其實台61線西濱快速公路車禍頻傳，特別是彰化路段，因沿線大型工業區工廠林立，因此大型車輛往來頻繁，事實上公路總局為降低事故發生率，將從3月1日起，將20噸以上大型車行車時速，將從過去的90公里調降為80公里。

經過評估，彰化路段車禍事故比例高於其它路段，因此降速有助減低事故頻率，彰化縣警局交通隊也強調，台61線西濱快速公路彰化段區間測速已經恢復，因此呼籲大型車放慢車速，不僅傷了荷包，還可能發生危險。