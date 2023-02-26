富邦育樂專屬啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹、奶昔、丹丹、秀秀子日前出席漢方機能草本茶飲活動；體重不到40公斤的慈妹，透露從小愛喝鋁箔包飲料，甚至每天把飲料當水喝，加上愛吃番茄醬包，導致整張臉水腫，「我四肢很細，頭很大，整個人很像貢丸插在竹籤上。」她說很多人羨慕她身材纖細，但事實上她深受腸胃問題困擾，最高紀錄曾7天沒排便，加上懶得上廁所，所以還曾罹患膀胱炎。

同樣愛喝飲料的秀秀子，除了一天喝兩杯手搖飲，還會把手搖飲當正餐，誇張程度讓團員聽了直搖頭。她也被爆料，超喜歡「吃」冰塊，經常抱一包冰塊邊看電視邊當零食吃，加上她不愛運動、不曬太陽，下半身容易囤積，讓她十分困擾。她身為團內「炫腹大師」，自有維持「六塊肌」的一套方式，就是每天固定做100下仰臥起坐。

先前因抖音影片，被譽為新一代啦啦隊女神的奶昔透露自己從小就是藥罐子，不僅有胃潰瘍、鼻過敏、骨盆腔發炎。她說，因為之前失戀，導致一直有失眠問題，喝了品牌的桂花薄荷茶後，真的有感覺比較好睡。

啦啦隊裡的健康寶寶丹丹，平時不喝冰品、不吃油膩食物，手搖飲只喝無糖，吃速食還會要求薯條去鹽、炸雞不吃雞皮，嚴格管控飲食，平時會購買很多茶包，像是桂圓紅棗茶、黑豆水等等。她說工作時，同事們都點手搖飲，而她就是選擇無負擔的手搖飲，喝起來更安心；的確比起其他團員，丹丹比較少健康問題，而她也是團員們公認皮膚最好的一位，平常只擦化妝水和乳液，就維持好膚質。