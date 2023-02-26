ØZI（左）與Marz23合作新單曲。（華納音樂提供）

Marz23邀好友ØZI合作新歌〈情勒 Gaslight feat. ØZI〉，2人在MV中飾演活死人，趁著深夜從墓穴爬回地面復仇。沒想到才剛開始拍攝不久，Marz23就發生破相事件，原來劇情設定 Marz23要先打破木板從棺材中爬出來，但才一開鏡，Marz23 就被四射的木屑噴到臉上，當場眉骨上方破了一個洞，原以為只是小傷，卻在收工後就醫縫了2針。

ØZI則說這次拍攝對自己而言是相當突破的一次，除了要化上驚悚的特殊妝，與Marz 23更有各種頭靠頭互相挑釁的戲，就連拍照都要頭靠在一起，讓他忍不住一直笑場，直呼：「感覺都快接吻了。」

過去從未正式合作看似沒有交集的他們，其實私下一直有合作的計畫，某天閒聊發現彼此都有被「情勒」的相似經歷，決定以此為題，甚至邊錄音邊即興把「情勒語錄」加進歌詞；正式發表前，Marz23與ØZI刻意將歌詞設計成2人的對話並貼到社群，一度讓歌迷們誤會他們真的吵架，如今真相揭曉，Marz23開玩笑說：「這些都是我們實際發生過的故事，所以我們決定寫了這首歌要來情勒這個世界。」