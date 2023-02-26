白草莓未開放眾採摘，若想品嘗可預訂。（陳淑娥攝）

228連假出遊民眾紛紛出遊，台中市潭子區「草莓世界」也湧入許多採草莓人潮，但有民眾表示，今年草莓價格似乎較往年較高。業者對此解釋，今年因受蟲害影響，「香水」草莓因而減產，故價格有上揚。而為補足草莓數量的缺口，他也補植「優雪」品種 ，2月中旬以後是草莓盛產季節，產期可持續至4月清明連假，讓民眾能盡情採摘。

以往採草莓要到苗栗大湖，現在台中市潭子就近可採。許明興在3公頃的農地共種植15萬株草莓，其中3萬株為「香水」，因病蟲害覆沒7成，加上今年農曆春節來得早，一般草莓在2月中旬過後才是主要產季，致農曆春節幾乎沒有草莓可賣。

許明興補植「優雪」品種的草莓 ，加上「甜蘋果」及「黑鑽」，目前正是產季。今年因草莓產量較少，價格也較往年略高，以採草莓來說，以往每台斤約300元，現在約350元，一般228連假後，草莓價格即會跌破300元，但今年還是會維持在300元左右。

國境開放後，去年底開始，新加坡、馬來西亞等遊客逐漸回流，2月中旬以後是草莓盛產季節，產期可持續至4月清明連假左右。「草莓世界」除了紅草莓外，也種植日本白草莓，但未開放眾採摘，若想品嘗可預訂，一小盒200公克售價300元。