每個城市都各有特色，一名網友表示，新竹和台南都住過，好奇問網友「哪一個城市能兼具工作與生活？」貼文上線，多數網友選台南，認為台南美食較多，天氣也很宜人，「新竹是工作，台南是生活」，但也有人認為住台南要很注意交通，所以選新竹，且新竹離台北較近，很方便。

原PO昨（25）日於PTT八卦版指出，新竹和台南兩縣市都有生活經驗，新竹的工作屬輪班制，薪水較高、生活乏味；台南薪水低，仍可支應生活，且不用輪班，他好奇問網友「新竹和台南相比，哪一個城市能兼具工作與生活？」

疑問曝光，網友一面倒選台南，「台南完勝吧！新竹是啥鬼」、「新竹是工作，台南是生活」、「當然是台南，一樣當工程師，就算薪水少一點」、「當然台南！光天氣物價食物就贏了」、「台南，光吃的就爽翻了」、「兩個科都待過，絕對選南科」、「都住過我選台南，但如果說科技業的話新竹好的工作機會遠比台南多」。

但也有人推新竹，「新竹吧！住過台南每三秒被交通問題激怒一次」、「台南你會被車衝撞」、「新竹距離台北比較近，還有桃園或台中可以去，假日活動跟景點比較多，台南往南只能去高雄，往北距離都太遠」、「新竹好的工作機會遠比台南多」。