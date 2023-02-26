FERRAGAMO新創意總監Maximilian Davis上任後，品牌煥然一新並積極吸引新世代觀眾的目光，在本次大秀上邀來人氣韓流明星NCT成員Jeno與 (G)I-DLE隊長田小娟，為品牌帶來不少曝光，就連近期鮮少於時裝周現身的好萊塢女星鄔瑪舒曼（Uma Thuman）也現身力挺，身著其代表作《追殺比爾》類似的黃色褲裝，也正呼應品牌此次大秀的靈感來源「大銀幕的繆思們」。
Maximilian Davis本季聚焦於創辦人菲拉格慕先生發跡處「好萊塢」，當時菲拉格慕先生透過為電影打造鞋履打出名號，並與奧黛麗赫本（Audrey Hepbum）、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）、瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）等女星維持友好的合作關係，成為當時一線女星們愛用品牌;品牌本季便以1950年代的女星們為靈感繆思，將經典款式與輪廓也簡約現代的方式呈現;而秀場設計方面大秀椅子、秀場照明等也以「膠卷」的模樣重現。在服裝色系方面維持Maximilian Davis的個人特色，除品牌經典紅色外，亦有高彩度的黃、藍以及經典黑白色等。
廓形方面則致敬50年代多種流行趨勢，如短版飛行員夾克、襯衫借鑒于1950年代繭型線條，當時流行的凸顯嫵媚、浪漫等女性，品牌便以簡潔流暢的線條，搭配收要設計突顯曲線輪廓，另外在復古的圓裙當中則增添運動風格的細節，使服裝更符合現代用途與美感。男裝部分的西裝外套運用俐落的線條搭配拉鍊下的撞色皮革、或是運用絲絨面料搭配牛仔褲等組合，重現50年代的「壞男孩」樣貌、飛車黨元素。
配件部分，品牌以1956年時運用18K金打造的金屬涼鞋為啟發，打造新系列的高跟鞋係跟設計;包款部分則延續前幾季的吹起的「巨包」風潮，推出多款大容量包款外，源於1998春夏系列的手提包，則調整全新比例搭配金屬飾釦亮相，經典的Wanda包也同樣延伸更多元的面貌
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