(G)I-DLE隊長田小娟以颯爽的黑色皮革大衣、皮革短褲等，營造宛若《終極追殺令》中的殺手形象。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO邀請NCT 人氣成員Jeno出席2023秋冬大秀（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO新創意總監Maximilian Davis上任後，品牌煥然一新並積極吸引新世代觀眾的目光，在本次大秀上邀來人氣韓流明星NCT成員Jeno與 (G)I-DLE隊長田小娟，為品牌帶來不少曝光，就連近期鮮少於時裝周現身的好萊塢女星鄔瑪舒曼（Uma Thuman）也現身力挺，身著其代表作《追殺比爾》類似的黃色褲裝，也正呼應品牌此次大秀的靈感來源「大銀幕的繆思們」。

FERRAGAMO本季以電影為靈感，秀場上的燈光設計宛如膠卷，呼應1950年代的好萊塢。（美聯社）

FERRAGAMO 設計師Maximilian Davis謝幕。（路透）

Maximilian Davis本季聚焦於創辦人菲拉格慕先生發跡處「好萊塢」，當時菲拉格慕先生透過為電影打造鞋履打出名號，並與奧黛麗赫本（Audrey Hepbum）、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）、瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）等女星維持友好的合作關係，成為當時一線女星們愛用品牌;品牌本季便以1950年代的女星們為靈感繆思，將經典款式與輪廓也簡約現代的方式呈現;而秀場設計方面大秀椅子、秀場照明等也以「膠卷」的模樣重現。在服裝色系方面維持Maximilian Davis的個人特色，除品牌經典紅色外，亦有高彩度的黃、藍以及經典黑白色等。

FERRAGAMO 2023秋冬系列輪廓搶眼，收腰設計汲取自50年代女星衣櫥。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO將50年代的女星服裝以現代手法重現。（FERRAGAMO提供）

廓形方面則致敬50年代多種流行趨勢，如短版飛行員夾克、襯衫借鑒于1950年代繭型線條，當時流行的凸顯嫵媚、浪漫等女性，品牌便以簡潔流暢的線條，搭配收要設計突顯曲線輪廓，另外在復古的圓裙當中則增添運動風格的細節，使服裝更符合現代用途與美感。男裝部分的西裝外套運用俐落的線條搭配拉鍊下的撞色皮革、或是運用絲絨面料搭配牛仔褲等組合，重現50年代的「壞男孩」樣貌、飛車黨元素。

FERRAGAMO 2023秋冬系列包款推出許多大容量款式。（路透）

FERRAGAMO 2023秋冬系列包款推出許多大容量款式。（路透）

配件部分，品牌以1956年時運用18K金打造的金屬涼鞋為啟發，打造新系列的高跟鞋係跟設計;包款部分則延續前幾季的吹起的「巨包」風潮，推出多款大容量包款外，源於1998春夏系列的手提包，則調整全新比例搭配金屬飾釦亮相，經典的Wanda包也同樣延伸更多元的面貌

鮮豔的配色是Maximilian Davis的標誌性設計語彙。（FERRAGAMO提供）

鮮豔的配色是Maximilian Davis的標誌性設計語彙。（FERRAGAMO提供）

鮮豔的配色是Maximilian Davis的標誌性設計語彙。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 2023秋冬系列。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 2023秋冬系列。（FERRAGAMO提供）