出去旅遊卻遇上無妄之災！英國一名75歲奶奶和家人到美國旅遊，卻連續住進2間泳池和浴缸都長滿青苔的民宿，雖然換了新的住處，但幾天後奶奶就出現咳嗽、呼吸困難等症狀，就醫診斷她的肺部感染細菌，罹患「退伍軍人病」，導致她現在連基本的日常活動都無法進行。

British woman, 75, is 'lucky to be alive' with severely damaged lungs after catching deadly Legionnaires' disease 'from Airbnb hot-tub' while on holiday of a lifetime in Florida

via https://t.co/SvLaQx6uqp https://t.co/XuSz6YcpDw — Marc Hoare (@020644) February 24, 2023

根據《每日郵報》報導，英國75歲奶奶帕梅拉（Pamela Farman）在2022年5月和家人到美國佛州度假，未料卻在Airbnb上訂到2間泳池、浴缸長滿青苔，且極度骯髒的民宿，導致他們必須更換到第3間民宿，豈料住了幾天，帕梅拉就出現咳嗽、呼吸困難的症狀，隨後被家人緊急送往醫院，美國行也因此中斷，在住院一個禮拜後飛回英國，且又在英國的醫院住了4天。

醫生檢查後診斷，帕梅拉的肺部被浴缸中可怕的細菌感染，造成嚴重受損，罹患「退伍軍人病（Legionnaires' disease）」，帕梅拉難過地說，如今她連日常基本的活動都無法進行，這個疾病奪走了她的生活樂趣，「這個病會讓我呼吸困難和極度疲勞，我擔心我永遠無法恢復入住Airbnb之前的狀態，我再也不能運動，想出去散步簡直就是一場惡夢。」

帕梅拉的家人在事後也聯繫Airbnb，向他們反映民宿不乾淨造成的嚴重後果，帕梅拉女兒不滿表示：「我們立刻打電話告知Airbnb，好讓他們可以清理泳池和浴缸，以防止更多病例發生。」然而Airbnb並沒有積極處理。

目前帕梅拉的家人已經對Airbnb提出告訴，對此Airbnb發言人表示：「社區安全是我們的首要任務，我們了解此事後就保持高度關注，並在調查過程中和客人保持聯繫、支持他們。」