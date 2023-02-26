古巴隊26日在自辦熱身賽以1比2不敵富邦悍將，僅靠戴斯派耶（Alfredo Despaigne）陽春炮攻下分數，中日龍強力後援馬丁尼茲（Raidel Martinez）登板1局火球連發、飆出3K，現場大螢幕顯示最快球速157公里。

這次經典賽古巴首次開放大聯盟球員助陣，另外還有多名日職球員也在其中，包含3名日職牛棚強投中日龍隊馬丁尼茲、羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）以及軟銀隊終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）也受到矚目。

今天馬丁尼茲在7局下登板，面對富邦悍將打者楊瑞承、李宗賢、周佳樂連飆3K，速球都是150公里以上「火球」，就連變化球也是有140幾公里的水準。

馬丁尼茲表示，目前只是專注在自己的準備上，盡可能把準備好的都展現出來，整體投球感覺還不錯。他也提到，並沒有特別因為經典賽調整進度，只是專注在當下，相信也會把這樣的狀態延續到球季開打。

今天比賽馬丁尼茲也首度體驗台式應援，他笑著說：「日本只有特定時候才會應援，台灣則是一直都很吵，但我覺得正式比賽遇到中華隊，這也是沒有問題的。」