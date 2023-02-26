外傳身兼民進黨主席的賴清德，有意將總統蔡英文2021年發表的「四個堅持」寫入黨綱。對此，國民黨前台北市議員羅智強認為，賴清德的用意是為化解美方的疑慮，然而，他現在最大的危機已不是外交、兩岸關係，而是在他最自豪的「台南市長經驗」上。

羅智強今（26）日在政論節目《新聞大白話》表示，外界關注總統大選候選人的焦點，就是外交、兩岸關係，以及內政經驗，而過去外界對賴清德的疑慮，是擔心他的「台獨」立場，會成為引爆區域局勢緊張的引線，這一點是連美國都不放心的。因此，賴清德將「四個堅持」放入黨章，目的就是要化解美方的疑慮。

羅智強接著說，賴清德真正的危機，是來自於他最自豪的台南市長經驗方面，因其任內爆發郭在欽爐渣案，涉及賄選的台南市議長邱莉莉也與他友好，甚至近期被爆接受性招待和喬事爭議的行政院前發言人陳宗彥，相關事件也是在賴清德任內發生。羅智強也狠酸，賴清德的台南經驗「是臭不可聞的黑金經驗」。