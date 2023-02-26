響應世界母語日，六龜區新威國小推動客語，用客語歌聲唱歌給長輩們聽，並於連假前唱頌最熱情的客家歌謠「綁蘿蔔」、「揚葉仔」組曲、送上大蘿蔔，帶給新寮社區長輩們歡樂，大家拿著蘿蔔手舞足蹈哈哈大笑，唱「我們的歌給長輩聽」，讓現場洋溢著歡樂氣氛。

新威國小校長林淑芳表示，學校日前才剛獲得推動客語教學績優學校的榮耀，除了讓學生用客語參與互動，也建構在日常校園生活中，鼓勵學生在家裡與長輩使用客語交談，學生於連假前主動到社區關長輩與們互動，讓學生更可以大聲說客語，實現「幼銀共榮共學」的學習精神。

新威國小響應世界母語日，與高雄市立圖書館六龜分館攜手，23日師生前往新寮社區關懷據點表演，學生以嫻熟的客語說書、打嘴鼓表演，並以熱鬧的客家歌謠綁蘿蔔、揚葉仔組曲讓長輩們在學生悠揚的歌聲中重拾童年記憶，學生手上拿的白蘿蔔在歌謠間奏將蘿蔔分送給社區長輩，逗得老人家們哈哈大笑，歡樂氣氛洋溢在社區活動中心內。

五年級學生嚴煒程說，在舞台前用客語帶動唱真的很緊張，害怕自己唱錯、跳錯，幸好長輩們給自己很大的掌聲，感覺很有成就感。二年級同學邱昊霆也說，自己是合唱團年紀最小的學生，這是第一次到社區參加演出，難掩心中喜悅，唱歌時站在第一排，謝謝長輩們不斷對他微笑與鼓掌，讓他再緊張，可以放聲說著自己的母語。

林淑芳說，新威國小是一所在六龜區美麗山城的特級偏遠小校，榮獲客家委員會111年度推廣客語教學績優學校，校內溫瑞敏教師獲得績優教師，校園處處營造客家文化與學習環境，走進校園，就能感受這所六龜區客庄迷你小學札根母語的氛圍。

高雄市立圖書館六龜分館長期與新威國小合作，投入圖書館資源開展多角度閱讀方案，匯集各圖書分館的專書在校內舉辦特展、延攬客家語薪傳教師入校進行兒童繪本客語說故事等，支持客家語言復振、傳承與發展，讓新威學生不用長路迢迢到圖書館現場，就能夠享有圖書館資源，也深化客家語的運用。