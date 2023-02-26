環保局出動車載式聲音照相系統取締噪音。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣台3線三灣、獅潭等鄉鎮，經常有改裝車輛或是重型機車呼嘯而過，噪音連連讓附近居民不堪其擾，苗栗縣政府環境保護局最近2個月，共取締514輛次噪音超標，其中最高達111分貝，獅潭鄉長劉淑能也為居民請命，縣長鍾東錦則允諾爭取補助加裝氣密窗。

苗栗縣警察局去年3月啟動台3線三灣、獅潭兩處區間測速路段，卻遭網紅拍影片直指可利用漏洞來飆車，部分惡質的跑車、大型重機車車友，更將此地視為飆車聖地，並稱「想飆多快就多快」。

此外，平日也常常有車友成群結隊往返台3線三灣、獅潭路段，造成沿線住戶不堪其擾。高齡80多歲的老婦人說，連白天都要緊閉門窗才可以降低噪音，跟朋友聊天也都會被噪音打斷，想睡個覺比登天還難。

苗栗縣環保局指出，苗栗縣環保局指出，汽機車常因不當改裝排氣管或不當操作、高速行駛拉轉催加油門等情形製造高分貝噪音，嚴重影響居民的生活品質，造成民怨。

除了聯合苗縣警局聯合稽查，目前採行移動式、固定式，還有車載式「聲音照相」等共4組設備，在高噪音車輛出没熱點地區擺放取締，統計去年11月21日至今年1月31日，共取締514輛次噪音超標，其中最高噪音是1輛重型機車達111分貝。

環保局表示，限速低於50公里路段，車輛音量不能超過86分貝；限速50公里以上、小於70公里路段，則不能超過90分貝，噪音超出管制標準值會開罰1800到3600元，車輛如有改裝排氣管情形，也會要求到檢改善，未改善者則按次處罰。

獅潭鄉長劉淑能日前在縣務會議中，向縣長鍾東錦反映居民困境，劉說，公部門雖積極取締違規，但仍無法遏止飆車行為，盼縣府補助台3線沿線住家安裝氣密窗。鍾東錦表示，縣府將爭取中央補助、家庭負擔部分，以獅潭、三灣沿線影響嚴重的路段優先。