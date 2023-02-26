日本漫畫家許斐剛的代表作是超人氣漫畫《網球王子》，該作先被改編成舞台劇，獲得許多粉絲喜愛，後來更被翻拍影視劇、電影，他卻在去年坦言自己因罹患內臟相關的疾病無法活動，日前再於推特更新近況，湧入大批網友鼓勵。

許斐剛今早於推特上傳影片，貼文寫下：「因為行走困難，被迫坐在輪椅上，無法到現場看音樂劇，所以音樂劇團隊拍了影片鼓勵我。」雖然影片僅短短5秒，但製作團隊的用心，讓他感動不已。

而許斐剛早在去年就因缺席活動在推特上發文致歉，說明因長期患有內臟疾病，讓他身體多次感到不舒服，但希望粉絲們能喜愛新的《網球王子》音樂劇，如今走路也變得困難，需要依靠輪椅，讓網友紛紛在貼文下關心並給予鼓勵：「請好好保重」、「祈求許斐老師早日康復」、「不要太勉強自己」、「希望早日身體好轉，請多多保重」

52歲的許斐剛擁有「日本最帥漫畫家之一」的封號，於1999年開始連載《網球王子》，累積了大量人氣，改編的電視真人版更捧紅無數帥氣男星。