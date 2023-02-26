導演尼古拉斯菲利伯特以《堅定不移》奪下最高榮譽「最佳影片金熊獎」。（美聯社）

「第73屆柏林影展」台灣時間26日清晨圓滿落幕，由「暮光女」克莉絲汀史都華擔任評審團主席，領軍香港名導杜琪峯等重量級影人，將「最佳影片金熊獎」頒給法國紀錄片《堅定不移》（Sur l'Adamant），而年僅8歲的西班牙女童星蘇菲亞奧特羅（Sofía Otero）憑藉《兩萬種蜜蜂》（20000 Species of Bees）勇奪「最佳主演獎銀熊獎」（演技獎項2021年起不以性別來區分），刷新柏林影展史上最年輕獲獎者紀錄。

蘇菲亞在《兩萬種蜜蜂》中飾演一個出生就與眾不同的女孩「可可」，雖然家人都叫他「艾托」，她自己則想叫「露西亞」，該成為男孩還是女孩，一直讓她舉棋不定。由於母親遭逢婚變，將她從法國帶往西班牙鄉村、和養蜂的外婆居住，讓她認為這正是展示她是女孩的完美時機。該片以孩視角探索，藉世上有超過20000種蜜蜂，譬喻性別的多樣多姿與包容，命題令人感動。蘇菲亞片中演出甜美可愛，直到一場戲水戲，剛認識的新同學來跟她說，「我在學校看到另一個女孩也有小雞雞」，終讓觀眾開始瞭解她心中的憂慮。

蘇菲亞完全沒有演出經驗，是西班牙女導演烏雷索拉自500名女孩海選出來的，她在上台領獎時喜極而泣，含著淚水頻頻感謝陪審團、電影團隊和他的父母、兄弟、爺爺奶奶、叔叔阿姨，更說道「我爸爸是全世界最好的爸爸，我媽媽瘋狂地愛他」，童言童語引發現場開懷笑聲。但讓人驚訝的是，由於西班牙哥雅獎為保護未成年演員，以及影藝會員的投票資格，規定16歲以下演員不得角逐，這將使蘇菲亞奧特羅注定得在自己國家的獎項前止步，必須等8年後才能角逐。

《堅定不移》紀錄了法國巴黎一間治療精神疾病成年人特殊中心的日常生活，導演尼古拉斯菲利伯特（Nicolas Philibert）對於獲獎感到相當意外，上台時還激動「這太瘋狂了，這個獎實在太大了」；東道主德國獲第二大獎「評審團大獎銀熊獎」，德國導演克里斯汀佩佐（Christian Petzold）的《紅色天空》拿下；法國資深名導菲利浦卡黑（Philippe Garrel）以新片《大篷車》則奪下「最佳導演獎銀熊獎」。

德國跨性別演員蒂婭埃爾（Thea Ehre）以《直到黑夜的盡頭》奪得最佳配角肯定。此外，亞洲電影全軍覆沒，大陸片《白塔之光》、動畫片《藝術學院》，以及新海誠最新之作《鈴芽之旅》雖評價不俗，可惜最後空手而歸。