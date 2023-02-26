香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）24日被發現慘遭肢解、烹屍，兇手是前夫一家人，已先後落網。蔡天鳳生前人緣佳，她的律師好友、英皇前歌手周英杰（現名清晞誦）受訪表示，蔡天鳳個性太過單純、善良，離婚後仍允諾照顧前夫家一生一世。

根據《星島頭條》報導，周英杰和蔡天鳳認識多年，因同樣熱愛動物，共同成立「愛豹仕愛心慈善機構」，資助動物義工照顧流浪貓狗，交情頗深。得知蔡天鳳的噩耗後，周英杰非常痛心，指好友個性善良，從不會說三道四，甚至會幫前夫講好話。

周英杰透露蔡天鳳出身富裕家庭，15歲認識鄺姓前夫，18歲結婚生子，買下豪宅和前夫全家一起住，還出資百萬港幣給前夫開小吃店，雖然全部被敗光，蔡天鳳仍安慰：「不要緊。」婚後約3年，蔡天鳳和前夫因個性不合而離婚，但她重情重義又心地善良，答應會照顧前夫全家一輩子。

蔡天鳳聽取前夫的建議，聘請前夫的哥哥擔任私人司機，周英杰指出，21日蔡天鳳上了前夫哥哥的車，打算去接一對子女放學，想不到落入陷阱，從此一去不返。他認為蔡天鳳錯就錯在太過單純、容易相信別人、不擅長拒絕，尤其對於親朋好友，永遠有求必應，未料竟被前夫全家暗算，28歲香消玉損。