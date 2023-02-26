台24線三地門及霧臺鄉，因山區風景秀麗，加上適逢櫻花盛開，228連續假期有不少遊客結伴入山出遊，根據警方統計，25日單日入山約1200人，今日預估入山人數更高達1500至2000人，員警則持續針對易壅塞路段進行交通疏導，並於台24線三德檢查哨進行入山管制，以維護用路人安全。

里港警分局長何明祥呼籲，民眾在享受美好假期時，務必遵守相關交安規定，山區道路蜿蜒應減速慢行，「快樂出門、平安返家」。