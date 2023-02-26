王瞳落海，黃文星即刻救援。（民視提供）

王瞳落海，黃文星即刻救援，兩人都冷爆。（民視提供）

王瞳當天在海裡泡了4小時。（民視提供）

王瞳當天在海裡泡了4小時。（民視提供）

王瞳和黃文星因為落海都凍僵。（民視提供）

民視8點檔《市井豪門》演員王瞳、黃文星、李又汝等人日前在寒流來襲得7度低溫到基隆海港出外景，劇中王瞳要被李又汝推落海。王瞳表示，當天氣溫實在太低，加上風浪非常大，增加拍攝困難度，她很怕自己做不好，尤其落海後，她還要沉到海裡等待救援，對於不可控制的天象及海浪，讓她一度很擔憂。

幸好當天劇組安排潛水教練及救生員坐鎮，拍攝過程王瞳也盡量避免上下岸，以免更冷，所以乾脆就抓著救生圈在海裡等待拍攝，一共泡了4小時的海水。已成「8點檔災難專業戶」的王瞳苦笑說，她幾乎拍每部8點檔必落海，所以不擔心下水，尤其這一次黃文星跟她也有足夠的默契，所以兩人都很放心把自己交給劇組。

劇組當天替演員做好萬全措施，在戲服裡塞潛水防寒衣，還準備熱騰騰的薑茶提供暖身，劇中害王瞳落海的李又汝表示，這一場戲她實在很內疚，因為劇中看到王瞳跟黃文星很要好，竟然吃醋就一手把王瞳推下海裡，只能在開拍前對她擁抱呼呼。

在劇中要展開即刻救援的黃文星表示，這一場戲真的很難詮釋，加上天氣實在太冷了，就算穿潛水衣禦寒，還是呈現失溫的狀態，還好場地有提供熱水，讓大家下水後可以趕快沖熱水澡。此外，他與王瞳共同好友張芸京還送咖啡來探班，結果滾燙的咖啡一倒入杯子就變冰咖啡，可見氣溫多冷峻，所幸大家在克難中完成了艱難的任務。