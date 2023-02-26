中市觀旅局將持續透過線上線下行銷、推廣國際觀光，盼再攀高峰。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台灣國境重新開放，台中市觀光旅遊局疫後更積極赴國外參展交流、行銷台中，包括規畫踩線、洽談包機及重大節慶交流，迎向國際入境旅遊熱潮。觀旅局26日指出，今年2月，日本相關單位拜會市府，洽談「台中國際踩舞嘉年華」合作交流及名古屋與台中包機事宜，觀旅局將持續透過線上線下行銷、推廣國際觀光，盼再攀高峰。

觀旅局長陳美秀指出，疫情期間，持續與友好單位透過線上交流，維繫雙方觀光資源，包括2020年起，連續3年於日本舉辦「台中夜市」活動；另與日本鳥取縣及青森縣進行溫泉交流線上合作會議，整合兩地資源，盼促成台中與鳥取及青森長期合作，開創疫後溫泉觀光新局面。

隨著疫情趨緩，國際觀光行銷需要更主動、力道需要更加強！陳美秀說，觀旅局去年9、10月分別參與日本東京旅展、韓國釜山旅展，行銷台中新興觀光資源，為國境開放後行銷市場定錨。去年10月疫情解封、國境開放，更重啟與國際友好單位實質交流，觀旅局規畫踩線、洽談包機及重大節慶交流，迎向國際入境旅遊熱潮。

今年2月北海道索朗祭、三重縣安濃津祭踩舞組織委員會拜會市府，洽談「台中國際踩舞嘉年華」合作交流及名古屋與台中包機事宜；茨城縣也主動拜訪洽談包機事宜，台中市並與大分縣佐伯市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，深化雙方城市交流，強化維繫友好情誼，觀旅局將持續透過線上線下行銷、推廣國際觀光，盼再攀高峰。