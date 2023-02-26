挪威一名女網紅日前搭乘飛機時，遇到前座女乘客把長髮披掛在椅子上，美麗的髮絲就這樣垂到網紅的托盤上，讓她當場看傻眼。網紅把這段影片分享到網路上，引發網友共鳴，有網友建議她把托盤收起來，藉此夾住女乘客的長髮報復。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、北愛爾蘭廣播電台「U105」報導，挪威網紅克莉絲坦森（Julie B. Christensen）先前從雅典搭乘愛琴海航空（Aegean Airlines）飛往荷蘭阿姆斯特丹找親友，她坐上機時，前座女乘客突然豪放地將一頭長髮往後披掛在座椅上，美麗的長髮就這樣垂掛到克莉絲坦森的托盤上，讓她當場驚訝到說不出話來，只是看著鄰座陌生男子，男子則無奈大笑。

克莉絲坦森說，她整個航程都沒看見女乘客的正面，女乘客也沒轉頭看她，她原本還在猶豫要不要提醒一下女乘客，但當下實在太累了，就這樣一笑置之，後續再反應也似乎太遲了。

她說並沒有因為女乘客的舉動感到不開心，因為座位空間其實很大，只是好奇女乘客為何要將如此「美麗、迷人、乾淨」的長髮披掛在髒兮兮的飛機上。

克莉絲坦森後續將影片分享在短影音平台TikTok上，坦承當下很想幫女乘客編辮子。

影片至今吸引超過600萬人次觀看，許多網友提供餿主意報復，包括建議她拿剪刀把頭髮剪掉，也有人建議她把托盤收起來，藉此夾住女乘客的長髮，也有網友建議把頭髮放進飲料裡。