雲林縣麥寮鄉台塑六輕「猛禽棲架」，吸引黑翅鳶幫忙除鼠害。（台塑企業提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區為監控生態，於廠區周邊設置數支「猛禽棲架」，並裝上自動相機拍照攝影，六輕26日表示已記錄到黑翅鳶、鳳頭蒼鷹等猛禽，還有伯勞鳥、大卷尾、紅鳩等各種鳥類，猛禽會捕食老鼠、蛇類，減少鼠蛇造成廠區設備損壞，確保廠區安全並省下維修費用，可說是一舉兩得。

六輕工業區北側有濁水溪出海口，吸引眾多鳥類棲息，天然生態豐富，水利署第4河川局近年來配合濁水溪揚塵防制工作，成功打造「濁水溪出海口生態園區」，方便民眾賞鳥與了解在地生態，六輕為記錄工業區周邊生態，特別架設「猛禽棲架」，棲架的制高點方便猛禽捕獵，很快就成為猛禽的最愛。

六輕表示，「猛禽棲架」是利用猛禽喜愛制高點的特色，原則上愈高愈好，但為了方便觀察，最後決定採用6公尺高的鋁製棲架，橫桿分上下2層，吸引喜好不同高度的鳥類，設置以來已記錄到黑翅鳶、鳳頭蒼鷹等猛禽，以及小猛禽伯勞鳥。多數鳥類喜好停在高處，因此也吸引大卷尾、紅鳩、翠鳥、赤腰燕等。

六輕說，目前「猛禽棲架」最常見黑翅鳶棲息，黑翅鳶以鼠類為主食，也會捕捉蛇、蛙、蜥蝪、小型鳥、昆蟲，雖然體形比鳳頭蒼鷹小，但牠的飛行技巧高超，能在空中定點振翅、懸停，大幅提升獵物捕獲率，棲架上的相機曾記錄到1對黑翅鳶2小時內捕獲8隻老鼠，可說是最強捕鼠專家。

六輕指出，「猛禽棲架」吸引猛禽棲息，顯示工業區周邊生態良好多元，猛禽才會在此落腳繁衍，另外，猛禽大量捕捉鼠類，可減少廠區設備遭老鼠破壞，捕蛇則可降低員工與居民被蛇咬機率，可說是好處多多，因此將持續設置「猛禽棲架」，打造「六輕飛羽」鳥類樂園。