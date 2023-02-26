有媒體根據道安資訊交通網的肇事熱點，指2022年1-11月以新竹市東區的中華路二段、自由路口肇事92件最多，造成118人受傷是「最危險路口」。對此，新竹市政府澄清，此為道安平台統計誤差，根據市府事故資料去年該路口僅發生A2事故5件。

市府指出，經市警局調閱原始資料，該路口2021年A2共8件，2022年A2共5件，2年度皆無A1事故，其中僅2021年有1件與行人有關之交通事故，因此媒體所指案件數，包含上方東光陸橋及周邊道路事故件數，導致統計明顯誤差。

市府交通處表示，道安資訊平台肇事熱點路口是以定位方式統計，採案件發生地址及GPS座標，利用圖資輔助定位，定位後路口範圍較廣，會將路口周邊路段之交通事故一併計入，導致統計結果，與市警局實際受理路口交通事故件數有明顯誤差。

另，交通處也指出，報導中專家學者寶貴建議，市府會深入分析交通事故因素並納入參考，對症下藥提出交通改善方案。

交通處表示，新竹市長高虹安上任後即成立交通改善小組，並親自視察「介壽路與金山街口」易肇事路口及公布2022年5處易肇事路口，並請交通處積極改善。

此外，交通處也指出，2月24日高虹安也主持「新竹市道路交通安全聯席會報」指示道安團隊優先提升「機車、高齡者、行人」安全，以「防患於未然」的態度深入分析事故成因，改善道路環境，除積極爭取中央經費建置通學步道、人行道及改善易肇事路口，也將導入科技執法遏止違規行為，降低事故發生。