今年已經過完2個月，有些人的生活可能不是那麼順遂，《靈匣網》發文分享，金牛座、巨蟹座和水瓶座在今年可以漸入佳境、越過越順，像巨蟹座可能在上半年面臨低潮期，有許多壓力接踵而來，但到了下半年，只要專心一志，就能有豐厚的財富收穫。

▎金牛座

2023年金牛座能藉助冥王星的力量進入全新的境界，不但有機會改掉不好的生活習慣，生活變的自律起來，也能找到新的目標，或朝原本的目標越來越近；其中身體上的改變會帶來最明顯的收益，建議養成健康飲食、規律作息，以最飽滿的身心狀態來面對今年，只要願意努力，就不會被辜負，且得到滿滿收穫。

▎巨蟹座

土星從3月開始進入巨蟹座，壓力也隨之而來，上半年可能經歷一段低潮期，不願面對的真相、難以承擔的責任都一一出現，但也因為這些壓力，讓你下定決心規劃未來。下半年金星進入財帛宮，如果能專心賺錢，不分心在感情方面，就能收穫驚喜，事業也能蒸蒸日上，另外建議今年可以開拓交友圈，財富能量才能流動，帶來更多賺錢的可能性。

▎水瓶座

2023年對水瓶座來說是至關重要的一年，可以推動一些事情的進展，包括感情和事業，且你對財富的資訊也很敏銳，能抓到大的風向標，在投資理財上大撈一筆，尤其是近幾年被債務纏身的水瓶座，有望能回歸無債一身輕的狀況。但切記自律非常重要，不要變懶惰，因為有很多事情等著你去處理，會不斷消耗你的耐心，同時也要學會與人合作，就能開創光明未來。