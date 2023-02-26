111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，世新大學主力陳將双在預賽最後一階段受傷缺陣3場後，本階段歸隊助陣，26日對上台灣師大，在下半場走出上半場7投盡墨的投籃低潮，最終和隊友張俊生各攻下19分幫助下，世新克服15分落後，最終74比60逆轉勝，加上前一場對文化大學也是翻盤對手，世新連續兩場經歷後來居上的考驗奪勝。

世新教頭何正峰指出，陳將双2月初在預賽最後一階段對國立體大一戰撞傷，矯正牙齒的牙套刺穿上唇，缺席了預賽最後3場比賽，複賽前順利歸隊，不過球隊在他缺賽期間也找到沒有他在場上的比賽方式，他歸隊後，團隊要再重新適應有他的打法。

世新在上半場結束前被台師大連進3記三分外線，下半場前段又被台師大一波猛攻拉開差距，在魏芃禾連續2記三分球命中後，48比33領先多達15分，隨後世新陳將双、張俊生合飆3記三分球縮小分差，三節打完，世新僅落後台師大4分。

第4節世新持續追分，在剩不到5分鐘終於追平並超前，打出士氣的世新進攻上更加有信心，最終14分之差氣走台師，複賽階段2連勝。

上半場只得2分的陳將双，下半場12投7中搶下17分，全場和張俊生一樣都是進帳19分，外籍生丹尼爾15分、18籃板，第4節也砍進2記三分球建功的簡賀宇8分、7籃板。台師大則是林信寬、蔣浩文、廖偉皓各11分，林信寬並有10籃板、6助攻、4抄截。

世新大學張俊生攻下19分。（大專體總提供）