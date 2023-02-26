冬季為枯水期，石門水庫自2月開始供灌一期稻作，加上近期集水區降雨量減少，蓄水率跌破8成，供應竹科和大新竹民生用水的寶山水庫蓄水率也只有5成多，北區水資源局表示，石門水庫一期稻作供灌預計3月中旬結束，目前已採節水灌溉及運用埤塘水源，新竹地區寶山、寶二水庫則為聯合調度，評估今年冬天桃竹地區水情無虞。

北水局副局長郭耀程表示，近日石門水庫水位下降比較明顯，主要是因今年一期稻作從2月1日供灌，平均每日供水120至130萬噸，預計至3月20日結束，北水局與石門及桃園管理處已採節水灌溉及埤塘水源運用供水，以減少水庫出水確保水情。另外，透過每日監看及滾動式調整，搭配跨區水源調度，目前新店溪支援量已達每日81.4萬噸，控管民生、產業出水量在每日116萬噸以下，目前仍較近5年平均蓄水量高約1550萬噸，供水尚稱穩定。

他也說，目前寶山水庫蓄水率52.7％，看似較低但並不準確，因為寶山庫容量僅505萬噸非常小，而新竹地區寶山與寶二水庫互相調配運用，目前兩水庫蓄水率相加有7成，蓄水率約是2550萬噸，相較近5年平均2100萬噸還是來的高，與歷年平均相比不算是旱象。