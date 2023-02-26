「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志（左二）經專案小組警方訊問後，下午3點再移送台南地檢署複訊。（張毓翎攝）

學甲88槍擊案涉案主嫌「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志被押解返台後，26日受訊問時，對於犯案動機，洪政軍供稱與前民進黨中執委郭再欽的光電工程分配糾紛引發，對於獲誰資助接應，2嫌供詞避重就輕，不願供出接應者名字，只捏造一些綽號，企圖混淆視聽。

台南沿海光電利益龐大，原由江湖輩分夠的「學甲世銘」陳世銘擺平各方利益分配，洪政軍、郭再欽同屬一工程團隊，郭再欽標得光電工程，允諾部分工程瓜分給洪政軍，但隨著陳世銘2年前去世，郭再欽未遵守諾言，引發洪對郭的不滿，策畫該起槍擊案。

洪政軍受訊問時提及，犯案動機起因不滿郭再欽未把應給的綠能工程案件交付給他，事後還聽聞郭再欽動用警政關係來追緝他；而前台南市議員謝財旺與郭再欽「走得很近」，所以針對這2人開槍警告。

不過，專案小組對洪、孔2嫌相關供詞保持懷疑，認為洪、孔2嫌有可能串供，依坊間傳言來誤導警方，是否另有隱情以及資助接應者，警方仍會持續追查。2人經專案小組警方訊問後，下午3點再移送台南地檢署複訊。

台南市警局刑大大隊長林宏昇說，洪、孔2嫌觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、違反國安法、兩岸人民關係條例等罪嫌送辦，由於2人犯行明確，並懷疑有在逃共犯，會建請檢方與予羈押禁見。