長義閣布袋戲演出吸引小朋友們目光。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

精忠國小學生玩嘉義市8景迷宮定向越野活動說台語闖關。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市精忠國小老師設計嘉義市8景迷宮定向越野闖關活動推廣母語。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府推廣母語，市府文化局委請嘉義市客文化協會說演客家藝文，還有長義閣掌中劇團搬演台語布袋戲，推廣客語、台語；精忠國小則設計嘉義市8景迷宮定向越野活動，讓小朋友用母語玩闖關遊戲。

精忠國小主任蔡長陵、老師莊凱惟利用嘉義市8景設計迷宮定向越野關卡，學生們需要正確讀出諸羅8景「蘭潭、貯木池、彌陀寺、中正公園、嘉義公園、嘉義植物園、白鷺橋和北香湖」的台語讀音，才算挑戰成功。

校長楊勛凱說，活動前先在本土語言課程，教學生了解諸羅8景人文地貌、練習台語讀音，過程中可以與家人討論，促進台語能力，闖關結果低年級小朋友正確讀音的比例不亞於中高年級生，很欣喜。

市府文化局辦理「語您相招．扮嘉伙仔」說演系列，特別邀請嘉義市客家文化協會歌謠班、八音班、舞蹈班學員表演，年僅5歲鄭心暖小朋友演唱客語蛤蟆歌，天真可愛，還有客家妹表演客家舞蹈。

協會理事長林松蘭開講「大家來講客話」、「台灣客家美食文化」，指導手作天燈，品嘗客家點心麻糬。林松蘭說，客語歌謠是傳承客家文化最好方式，歌謠班唱《阿姆》這首歌，表達對母親最深的愛。

登錄無形文化資產保存的長義閣掌中劇團表演《12345上山打老虎》的布袋戲，是由《武松打虎》一劇改編，用傳統偶戲套路與身段，結合環保等時事議題，融入母語，與現場小朋友們對戲，全場笑聲連連。

市長黃敏惠表示，文化與語言是需要每個人了解、尊重的瑰寶，市府透過藝文表演、學校教學活動，多方面推廣母語，期待讓母語與蘊含其中的文化代代流傳。