專欄作家洪博學暗指中天電視以支付收看費的方式，換取小吃店限定只能看中天新聞、禁止轉台，洪博學一審經依加重誹謗罪判罰金2.5萬元、得易服勞役25日，洪不服上訴，二審再被台灣高等法院駁回上訴，確定敗訴定讞。前台北市議員羅智強表示，法院還給了中天清白，法院還給了中天清白，只是這些遲來的正義還不了中天公道，畢竟用2.5萬元就可以換到中天下架，對民進黨來說是非常的「划算」。

羅智強表示，遲來正義，中天加油，繼法院連續判決中天八連勝NCC之後，另一位作家誣指小吃店收費綁中天，被判罰2.5萬元定讞，這個定讞的判決，非常具有指標性，因為這個「小吃店事件」，其實正是民進黨關中天的一個序曲，由親綠的作家，對中天開出抹黑的第一槍，民進黨以及他的側翼，就開始排山倒海的清算中天。

羅智強說，如今，法院還給了中天清白，只是這些遲來的正義，其實還不了中天公道，畢竟用2.5萬元就可以換到中天下架，對民進黨來說是非常的「划算」，然而「下架中天」卻也是民進黨自我毀滅的第一張骨牌，民進黨從此烙上威權時期「拑制言論」的印記。

羅智強指出，陳水扁沒有關TVBS，馬英九沒有關三立，蔡英文卻關了中天，「我常說你可以不喜歡中天，但你不可以默許執政者關新聞台，我們要挺並不只是中天，更是台灣的民主以及不可侵犯的新聞自由」，中天加油，台灣的新聞自由加油。