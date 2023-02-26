來自高雄的張柏章(右)一家人，成了打破熱博入園紀錄的幸運兒。(林和生攝)

屏東熱帶農業博覽會自1月14日開幕至2月28日，展期共45天，今年配合兔年打造卡娜赫拉的小動物樂園，格外吸引親子客群，加上春節連假長達10天及疫情解封旅遊效應，開幕後13天即創下一百萬遊客入園人次紀錄，26日更打破歷年紀錄，迎接第182萬1399人次幸運兒，來自高雄的一家人說，停車後先去上了廁所才排隊，獲獎自己也很意外。

熱博活動即將進入最後一周，迎來228連假人潮湧入，屏東縣政府預估，入園總人數可望超過183萬，繼續寫下歷史新高。

屏東縣長周春米表示，非常開心大家對熱博活動的喜愛及支持，更親自頒發破紀錄入園的幸運兒好禮，來自高雄市鳥松區的張柏章一家人，趁著連假出遊，首次入園就成了幸運兒，他笑說，就跟著人潮排隊，獲獎非常訝異。

主辦單位準備墾丁亞曼達會館住宿券一張、熱博禮品籃、天使花園蘭花禮盒、熱博南瓜、勝利星村人氣餐廳餐券及卡娜赫拉的小動物公仔等豐富贈品，讓他有機會與家人再到國境之南一遊。

周春米說，歡迎大家228四天連假來熱博玩，可多搭乘大眾運輸工具，屏東火車站前有接駁公車至熱博園區，以避免塞車之苦。