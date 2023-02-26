一名駕駛在某快速道路上發現一連多達12輛重機在塞車時，竟直接行駛在路肩呼嘯疾行，離譜影片曝光引發熱議；網友留言怒批「大部分的重機騎士素質真的不錯！就是一些老鼠屎害的」、「快速通關請付通關費」、如果路肩夠寬，相信會有四輪的一起啦」。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」有網友分享影片，在一處快速道路上有車多壅塞情形，一輛轎車在外線道走走停停，卻發現在「路肩」有一輛黃牌中機呼嘯而過，接著竟陸陸續續又多達12輛重機從路肩駛過，影片曝光引發熱烈討論，網友紛紛砲轟「老鼠屎」。

其他網友留言「路肩沒毛病啊，可以付費通行，汽車也可以開啊（罰單記得繳）」、「大部分的重機騎士素質真的不錯！就是一些老鼠屎害的」、「這不用多說，能檢舉的都送一送,，快速通關請付通關費」、「行駛路肩的部份不給過，會跟下閘道的車流有動線衝突，要就從兩個車道中間做車道分割」。

也有網友留言「沒問題啊？如果路肩夠寬，相信會有四輪的一起啦」、「就是有幾個老鼠屎所以國道還想開放重機嗎」、「請將影片拿去檢舉，快速通關是要付出一點代價的」、「開放國道，這就會成為日常了，習慣就好，這裡是台灣」、「檢舉下去就對了，沒賽車當車子，塞車變機車」。