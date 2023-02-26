香港明報報導，陳茂波發表網誌指出，香港早已培育和聚集一批極具素質、前瞻創新且充滿熱忱的綠色科技公司。他和香港財政司副司長黃偉綸25日分別到訪香港創科發展的兩大旗艦—科學園及數碼港，探訪多家綠色科技新創企業，了解他們的創新技術和發展需求。

陳茂波表示，這些新創公司每一家都各有所長和特色，也同時有一個共通點：對保護環境和推動綠色發展抱有熱情和夢想。他們的故事也引伸出一個關鍵課題，除了需要紮實的科學研究和技術開發，同樣重要的是投融資和商業管理上的支持，以至巿場研究和推廣。跨界聯手合力鎖定痛點、研發方案、支持應用，將更好地推動整個綠色科技從創新研發、商品轉化，至量化生產和產業化的積極循環。

陳茂波又指，透過建立這樣高度協調互動的生態系統，香港的綠色科技發展必可加速向前並蓬勃發展，吸引全球資金、企業和人才匯聚香港，成為全球的領跑者。