近日28歲香港名媛蔡天鳳遭前夫一家謀害並碎屍，行徑駭人震驚外界，目前死者鄺姓前公婆、前大伯與前夫已遭到警察拘捕，全案還在調查當中，許多網友湧入蔡天鳳媽媽的抖音哀悼，並強烈要求嚴懲兇手，不過香港在1993年立法廢除死刑，有人以過往案例推測前夫一家最重會被判終身監禁。

香港於1966年停止執行死刑，1993年正式廢除死刑制度，期間仍有發生重大分屍命案，1988年香港女子馬潔芝懷疑丈夫傅棠有婚外情，夥同弟弟和兩名工人綁架丈夫，失手殺人後將人分屍，並將殘肢放鍋中煮，接著分次當做垃圾丟棄，由於該案找不到屍體，加上馬潔芝被專家證實早有精神分裂症，最終以誤殺罪判入住精神病院接受治療，該案被改編成電影《香港奇案烹夫》。

2008年發生「王嘉梅命案」，17歲援交少女王嘉梅遭嫖客丁啟泰殺害，內臟被剁碎沖進馬桶，更將死者的骨頭混入市場充當豬骨，並已販賣給一些顧客和店家，丁啟泰遭法官指出「被告肢解死者手法，如野蠻人行為，令人嘔心及恐怖」，被判決終身監禁，該案被改編成電影《踏血尋梅》，並獲得第35屆香港金像獎最佳男、女主角。

2013年「大角咀肢解父母案」29歲香港男子周凱亮謀殺父母，並分屍丟棄，兇手起初還開設粉絲專頁假意尋找父母，並曾在遊戲群組向友人自首，遭法官斥極度危險、擅長做戲，經醫生判定周凱亮患有躁鬱症和強迫症，最後判決終身監禁，該案被改編成電影《正義迴廊》。2017年「旺角廣東道碎屍案」，37歲有濫用藥物問題的曹燕殺害12歲女兒，並將其肢解，鄰居查覺不對勁報警後，警察入門發現女兒遺體，報告稱曹燕有精神分裂和思覺失調，有幻聽和幻覺，判她無限期醫院令，未來病情好轉才評估被告可否獲釋。綜合多項案例，蔡天鳳前夫一家手段兇殘，應會被判終身監禁，令許多網友群情激憤，呼籲應該重新恢復死刑。

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