為幫助染疫的身心障礙者或年長輪椅族，台中市府交通局在疫情嚴峻期間，推出通用計程車上線營運服務，頗受好評，其中1名運將林建廷為載送確診患者，還特別接受防疫衛生教育相關訓練，主動站上第一線服務弱勢染疫者，最近疫情趨緩，他們也將功成身退，交通局強調，特別感謝這群默默付出的抗疫英雄。

林建廷原本是通用無障礙計程車的駕駛，交通局於2021年7月要求通用計程車加入防疫車隊行列時，他率先投入，林建廷說，為了要載送個案，值勤時必須穿戴完整的隔離衣與頭套、手套等設備，還得協助患者上下車，為此特別接受教育訓練，確認任務結束後確實完成清消工作，但一點也不覺得辛苦。

林建廷強調，不可諱言在值勤時的心理壓力不小，但他以同理心對待這些身心障礙或行動不便的長者，協助他們上下車，雖然知道風險高，但許多第一線人員一樣在幫助染疫民眾。

交通局指出，台中市府依照中央流行疫情指揮中心指示，在2020年3月成立防疫車隊，隔年7月在增加服務身障民眾的通用計程車，這3年來，這些運將默默服務大家，為防疫盡一分心力，賣力工作卻從不喊苦，是抗議的無名英雄。

交通局長葉昭甫強調，截至今年1月，已有51輛通用計程車上線服務，他們除提供身障者接送，也服務快篩陽性、輕狀確診或無症狀必須外出洗腎的染疫者；近來隨著疫情解封，防疫車隊也將隨疫情指揮中心解編而解除徵用載送任務，未來這些運將將回歸簽約車隊，繼續投入無障礙計程車的服務。