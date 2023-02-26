台南市政府推動轉型正義，不僅將過去民眾聚會的「中正堂」、「中山堂」，紛紛改為當地居民聚會所在的活動中心名稱，還在全市校園拆除12處中央定義的威權象徵命名，讓「中正」、「介壽」等字樣的招牌，在校園內都看不到，希望還給師生中立的教學場域。

市府教育局指出，2015年間，前市長賴清德讓14座校園內的威權塑像全數退出後，市長黃偉哲也接棒推動轉型正義，落實清查校園內具有威權象徵命名的建物。從2019年至今，已在校內拆除12處中央定義的威權象徵命名招牌。

教育局認為，校園是培養學生自由、民主與獨立思考的場域，不應有任何政治圖騰或威權偶像崇拜，也希望透過轉型正義的積極作為，還給師生政治中立與專業的教學環境，促進族群和解、和諧和信任。

黃偉哲也表示，政府應該帶頭落實轉型正義，並從學校、社區等場所做起。近年來市府已完成盤點各級學校、活動中心、公共設施的威權象徵，並逐一拆除不合時宜的標語與名稱，此舉也有利凸顯在地特色，將場地名稱還給市民。