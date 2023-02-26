2月底前，7人揪團預約「麻一點」消費，現場抽「浮誇系好禮」，有只送不賣的「巨無霸毛肚」。（鼎王餐飲集團提供）

不限平假日消費滿650元可獲贈肉排2份或爽肉券2張；達1200元送肉盤2份與3張爽肉券，此為示意圖。（鼎王餐飲集團提供）

店家手工自製的特色菜，包括魔芋脆脆、菠菜魚麵、饞嘴小酥肉」、手工紅糖糍粑等。（鼎王餐飲集團提供）

創意菜色「憤怒鳥蛋」，外觀為一顆巨蛋造型，令人好奇蛋裡的神祕食材。（鼎王餐飲集團提供）

「麻一點」推出麻辣風格的手搖飲，首推麻麻翡翠鹹檸凍飲及麻辣阿華田脆果拿鐵。（鼎王餐飲集團提供）

台中的夜貓族有口福了，韓星SJ始源來台必吃的鼎王麻辣鍋，集團全新品牌「麻一點」去年11月插旗台中公益路，開幕以來主要餐期時段一位難求，即日起開放中午時段用餐，晚上營業至凌晨2點，造福夜貓族。此外，2月底前業者祭出「肉肉大富翁」活動，不限平假日消費滿650元可獲贈肉排2份或「爽肉券」2張；7人揪團用餐還有機會抽到價值1500元的隱藏版菜色「巨無霸毛肚」。

麻辣鍋套餐每人600元 挑戰市場最高CP值

「麻一點」結合「麻辣鍋」與全台獨創「麻麻系手搖飲」，打造麻辣鍋尬茶飲的全新型態，大口吃肉再搭配麻麻手搖飲，創新吃法就是要收服年輕人的喜歡嘗鮮和打卡的飲食習慣。

湯頭是火鍋的靈魂，「麻一點」湯底的部份主打麻辣三味鍋，一次品嚐到麻辣、菌菇及番茄三種湯底。麻辣湯底精選二荊條辣椒、花椒、青花椒及多種辛香料共同熬製，麻香溫潤、清爽不膩。內用皆提供試湯服務。品牌除了白飯、餅乾、醬料無限供應，還推出2人與3人套餐，人均價約600元就可享用14至17道創意特色餐點及自助吧，CP值頗高。

全新招牌菜套餐吃得到 麻辣巨蛋創意十足

業者主打的2人與3人套餐能品嚐到手工自製的特色菜，像是爽脆系菜色「魔芋脆脆」、以手打魚漿融合菠菜元素，自己動手DIY擠出的「菠菜魚麵」，另有「饞嘴小酥肉」，上桌趁熱吃鹹香酥脆，入鍋涮煮，香酥肉條吸附麻辣湯汁，別具風味；餐後必吃的自製甜點「手工紅糖糍粑」，外酥內軟的糍粑，淋上濃郁的紅糖汁，再撒上滿滿的花生粉，一口咬下香酥Q甜，在嘴裡層層堆疊出多重獨特風味。

網友好評不斷的首推創意菜色「憤怒鳥蛋」，外觀為一顆巨蛋造型，令人好奇蛋裡的神祕食材，業者透露「這是使用麻辣牛油包覆滿滿的香滷鳥蛋，整顆入麻辣鍋熬煮，牛油香氣噴發，一顆顆Q彈鳥蛋像變魔術般浮現，驚喜感十足，顛覆對吃麻辣鍋的想像。」

揪團嗑鍋送隱藏版菜色 手搖飲也走麻辣風

此外，招牌菜「功夫香毛肚」吃法講究，「七上八下繞三圈輕涮15秒」即可入口，吸附飽滿濃郁湯汁的毛肚搭配自製特調蠔油提味，口感鮮香爽脆。揪團開鍋現場抽隱藏版菜色「巨無霸毛肚」，服務人員以抬轎方式敲鑼打鼓熱鬧上菜，炒熱現場氣氛。「巨無霸毛肚」只送不賣。

「麻一點」連飲料都走麻辣風格，「麻麻系」飲品首推麻麻翡翠鹹檸凍飲及麻辣阿華田脆果拿鐵，飲品揉合青花椒與獨家研發辣椒粉調製，看似衝擊的組合，滋味絕妙，喝過的人都大喊神搭配。

3大優惠回饋粉絲 內用滿額贈肉盤、抽套餐

「麻一點」開幕後人氣熱絡，業者加碼大送福利，除了7人揪團抽「巨無霸毛肚」，人數不到7人也沒關係，內用消費達650元，每桌免費加贈肉盤2份或爽價值400元的肉券2張；達1200元送肉盤2份與3張爽肉券，價值1000元；FB粉絲團加碼抽雙人套餐券。