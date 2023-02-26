企業排球18年聯賽26日第二戰由桃園台灣產險對上雲林美津濃，本周為桃園台灣產險主場周，面對來者不善的雲林美津濃，桃園台灣產險延續昨日斷「電」氣勢，以25比18、33比35、25比14以及25比22氣走對手贏球。

首局桃園台灣產險即發揮昨日「斷電」般的絕佳表現，靠著隊中曾祥銘、林錦龍和李尼希米等好手進攻，不斷拉開分數差距，第一局由桃園台灣產險先行拿下。

第二局桃園台灣產險靠著曾祥銘四號位的斜線重扣持續保持領先優勢，同隊的林錦龍也用斜線強扣火力支援，而雲林美津濃許睿恩則是以前排攔網進行回應，雙方持續纏鬥至33比33，關鍵時刻雲林美津濃温逸凱再見Ace球助隊驚險拿下第二局。

第三局雙方火藥味濃厚，雙方不斷全力扣殺對手領地，雲林美津濃「發哥」洪榮發和桃園台灣產險曾祥銘針鋒相對互不相讓，雖然雲林美津濃許美中接住桃園台灣產險多次攻勢，但分數依然如溫水煮青蛙般慢慢被拉開，最終桃園台灣產險先行聽牌。

第四局李尼希米殺紅了眼！強扣及發球Ace樣樣來，靠著驚人表現帶動全隊士氣，助隊取得6分領先優勢，而雲林美津濃前排防線突然失靈，屢次被桃園台灣產險攻破，最終桃園台灣產險拿下比賽，成功於主場取得勝利。